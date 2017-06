86-jarige vrouw opgelicht in Schiedam

BR1720_babbel03 BR1720_babbel02 BR1720_babbel01

Het 86-jarige slachtoffer in deze zaak heeft nog niet zo lang geleden haar man verloren… Op dinsdag 28 februari loopt ze rond half zeven terug naar haar woning in de Van Swindenstraat in Schiedam. Ze heeft net eten gehaald bij een nabijgelegen cafetaria.