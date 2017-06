Cao-akkoord voor havencontroleurs

FNV Havens en SGS Nederland zijn tot een nieuw cao gekomen. FNV Havens is blij met de afspraken omdat dit cao 'voorkomt dat er een tweedeling ontstaat onder havencontroleurs.'

SGS wilde in eerste instantie de arbeidsvoorwaarden van huidige werknemers voortzetten in een speciale regeling. Voor nieuw personeel zouden dan andere voorwaarden gaan gelden. Dat verschil wilden de bonden niet.

"De werknemers hebben dit altijd unaniem afgewezen", legt Asmae Hajjari van FNV Havens uit. "Hiermee hebben ze voorkomen dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat tussen groepen werknemers binnen hetzelfde bedrijf. We willen gelijk loon voor gelijk werk.’

In de cao is opgenomen dat havencontroleurs naast een automatische prijscompensatie een loonsverhoging van twee procent krijgen per 1 juli 2017. Vanaf 1 januari 2018 komt daar nog 1 procent bij.

Hajjari: "Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro over 2016 en 250 euro over 2017. Deze eenmalige uitkeringen kunnen zij storten in het netto haven-pensioen."

Flexdiensten waarbij werknemers 12 uur per dag en zeven dagen per week oproepbaar moeten zijn, zijn van de baan. Ook zijn er afspraken gemaakt over de seniorenfitregeling voor werknemers die bijna met pensioen gaan.