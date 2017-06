Koenigs-collectie Boijmans in gevaar door rechtszaak

Als de kleinkinderen van kunstverzamelaar Franz Koenigs de rechtszaak tegen Museum Boijmans Van Beuningen winnen, verplaatsen 22 werken uit de befaamde Koenigs-collectie van Rotterdam naar Amsterdam.

Dat heeft kleindochter Christine Koenigs donderdag na een rechtszitting tussen beide partijen tegen RTV Rijnmond gezegd. "We hebben als familie met elkaar afgesproken dat het cultureel erfgoed blijft, het gaat dus niet de markt op."

Rijksmuseum

Volgens Koenigs blijven er qua musea dan maar weinig andere opties over in Nederland. "Ik denk wel dat Boijmans z'n hand heeft overspeeld, dat dat niet meer goed komt. En dan komt dus eigenlijk alleen maar het Rijksmuseum in aanmerking."

De Koenigs-kleinkinderen en het Rotterdamse museum steggelen al jaren over de herkomst van elf boeken en elf tekeningen uit de wereldberoemde Koenigs-verzameling. Het gaat om werk van onder meer Rembrandt, Fra Bartolommeo en Dürer.

Bruikleen

Volgens de erfgenamen zijn ze destijds slechts in bruikleen afgestaan aan Boijmans Van Beuningen, maar volgens de museumdirectie zijn ze net als de overige stukken uit de collectie in 1935 aangekocht door de Rotterdamse zakenman Van Beuningen. Hij heeft ze daarna aan Boijmans geschonken.

In totaal omvat de Koenigs-verzameling meer dan 2500 schilderijen, boeken, tekeningen en etsen.

Principe

"Het is een zaak die al jaren speelt", reageert Boijmans Van Beuningen-directeur Sjarel Ex. "Het zijn bijzondere stukken, met een flinke waarde."

Ex zegt dat het ook een principekwestie is. "Wij zijn na grondig onderzoek tot de conclusie gekomen dat deze stukken rechtmatig in het eigendom van de gemeente Rotterdam en de stichting Boijmans verkeren. "Wij er trots op en verzorgen er tentoonstellingen mee over de hele wereld."

De rechter doet op 19 juli uitspraak.