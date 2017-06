Pastoor Vismans al 50 jaar in het ambt

Er is zondag een speciale jubileumdienst in de Liduina Basiliek in Schiedam. Pastoor Monseigneur Paul Vismans zit namelijk 50 jaar in het ambt.

"Vroeger dacht ik weleens, het zal je toch gebeuren. 50 jaar in het ambt", vertelt Vismans. "Ik ben natuurlijk op latere leeftijd begonnen. Ik was 33 toen ik werd gewijd. Ik heb het gehaald, gedragen en gesteund door de mensen om me heen."

Vismans noemt het ambt een roeping van God. "Ik lees soms roepingsgeschiedenissen van priesters die zeggen dat ze een stem van God hoorden. Zo ver heeft God het bij mij nooit gebracht."

Het meest bijzondere van het ambt is voor pastoor Vismans het contact met mensen. "Het is omgaan met mensen in vreugde in verdriet. Je bent gewijd om mensen de weg te wijzen naar de hemel."

Het 50-jarige priesterfeest voor pastoor Paul Vismans is op Eerste Pinksterdag om 14.00 uur in de Liduina Basiliek in Schiedam.