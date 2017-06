Opent Justin Bieber winkel in Rotterdam?

Bieberfans kunnen in Rotterdam hun hart ophalen. Vrijdag opent er een pop-up store met alleen maar merchandise van Justin Bieber.

De kleding is speciaal ontworpen voor de Purpose Stadium Tour van het popidool. Het is nog even spannend wie de winkel gaat openen.

Bieber treedt dit weekend op tijdens Pinkpop. Het winkelpersoneel hoopt dat het tieneridool eerst zijn 'eigen' winkel komt openen.

Volgens Michel Poldevaart, creative director van de winkel aan de Van Oldenbarneveltstraat, is die kans er nog steeds. "Hij is rond deze tijd in Nederland. Het gevoel gaat ontstaandat hij kán komen. Mocht hij daar zin in hebben, dan is hij welkom. Hij bepaalt dat natuurlijk wel zelf."

Het is niet de eerste keer dat ANSH46 kleding van bekende artiesten verkoopt. In maart richtte Michel nog een pop-up store in met kleding van The Weeknd. "Bij de opening stonden er honderden mensen voor de deur."

De dranghekken staan al opgesteld voor de winkel. Om 12 uur is de officiële opening.