Biesbosch prima kraamkamer voor visarenden

De Biesbosch telt dit jaar twee nesten met jonge visarenden. Op allebei de nesten zijn jongen uit hun ei gekropen.

Volgens boswachter Thomas van der Es was er begin deze week al voergedrag te zien bij het visarendstel in een boomnest in de Biesbosch. Nu dus ook op de spaarbekken van de Evides.

Vorig jaar was de visarend nog een nieuwe broedvogel in Nederland. "Nederlandse populatie in één jaar tijd verdubbeld!", reageert Van der Es enthousiast op Twitter.