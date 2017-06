Woonvoorziening Sliedrecht tijdelijk ontruimd

Foto: Thijs Kern

Woonvoorziening de Blauwe Lis aan de Vivaldilaan in Sliedrecht is donderdagavond even ontruimd, omdat er brand uitgebroken zou zijn.

Het liep allemaal met een sisser af. De brandweer trof bij aankomst geen brand aan. De mensen mogen weer terug naar binnen. De Blauwe Lis is een woonvoorziening voor mensen met autisme, epilepsie en mensen met een verstandelijke beperking.