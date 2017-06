Schutter Wolphaertsbocht beheerst door complottheorieën

Gerard J., de man die dinsdag zijn 21-jarige bovenbuurvrouw en daarna zichzelf neerschoot was al langere tijd bekend bij verschillende instanties zoals de politie en de GGZ. Toch kon het drama aan de Wolphaertsbocht niet worden voorkomen.

De 79-jarige schutter was ooit sjorder voor het bedrijf Oceana dat containers vastzette op schepen. Hij was daar een graag geziene collega die 60 tot 70 uur per week werkte.

Begin jaren '90 leidde hij een staking voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens sommigen hebben de sjorders zelfs aan hem te danken dat er een goede pensioenregeling is gekomen.

J. zelf gaat met vervroegd pensioen op 57-jarige leeftijd. Het bedrijf Oceana gaat halverwege de jaren 90 failliet.

Eenzaam

J. heeft dertig jaar lang in Rotterdam-Zuid gewoond. Volgens een vriend gaat het mis als een aantal relaties achter elkaar mislukken en hij steeds eenzamer lijkt te worden. Gerards gedachten lijken te worden beheerst door complottheorieën.

Hij toont steeds vaker verward en heftig gedrag. Hij wordt veroordeeld voor de mishandeling van een taxichauffeur. Hij bedreigt burgemeester Aboutaleb en talloze advocaten.

Ook de redactie van RTV Rijnmond weet hij regelmatig te vinden om zijn beklag te doen over psychiaters, politie en de rechterlijke macht. Drie dagen voor de schietpartij stond hij op de stoep van de omroep omdat hij zijn verhaal wilde doen.

Kritieke toestand

J. is in behandeling geweest van een ggz-instelling. maar daar staakt hij zijn behandeling. Dinsdag gaat het mis.

J. wacht zijn bovenbuurvrouw op omdat hij last heeft van geluid en schiet haar neer. De 21-jarige vrouw ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Woonstad

Woningcorporatie Woonstad waar J. zijn woning huurde, spreekt van een lastige situatie. "Als je dit soort mensen uit huis wil zetten, moet je naar de rechter", legt Barbara van Steen wijkmanager bij Woonstad uit. "Dat betekent dat je een goed dossier moet hebben met daarin verklaringen van omwonenden, politie, gemeente en zorginstellingen."

Dat je iemand niet zomaar kunt uitzetten is belangrijk, benadrukt Van Steen. "Dat dingen lang duren en het soms niet lukt is de keerzijde daarvan."



Volgens Van Steen komt het vaker voor. "Het gebeurt steeds meer, maar dat kan ik nog niet met cijfers onderbouwen. Wat zou helpen is nog meer samenwerking met de sociale wijkteams van de gemeente."

Kopers

Woonstad wil ook informatie beschikbaar stellen voor potentiële kopers. "We wisten wat er speelde, maar hebben het niet medegedeeld toen de bovenbuurvrouw haar woning kocht."

Dat is volgens Van Steen niet bewust gebeurd. "De informatie lag bij de afdeling wijkbeheer en niet bij de afdeling verkoop. Wij willen dat de informatie beschikbaar komt zodat we dit kunnen delen."

Tragisch

Burgemeester Aboutaleb spreekt van een tragische situatie, maar benadrukt dat er pas een politiek debat kan plaatsvinden als het politieonderzoek is afgerond. "Het voorval zelf moet aan het OM worden overgelaten, omdat het onderzoek nog gaande is en het te vroeg is om er wat van te zeggen."