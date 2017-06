Vicky Francken wint C. Buddingh'-prijs

Vicky Francken

Het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar is geschreven door dichteres Vicky Francken. Voor haar bundel Röntgenfotomodel heeft ze tijdens Poetry International Festival in Rotterdam de C. Buddingh'-Prijs gewonnen.

Volgens de jury is de bundel bijzonder authentiek en integer en heeft Francken een grote taalgevoeligheid. "De gedichten zijn allerminst röntgenfoto's. Het vlees wordt gevoeld, het bloed kan men zien stromen en het hart zien kloppen", zo schrijft de jury. "Enkele flauwe woordspelletjes verbleken al snel in het bijzijn van heel wat sterke gedichten met scherpe versregels." Francken was genomineerd samen met drie andere dichters. De C. Buddingh'-prijs is vernoemd naar de Dordtse dichter en prozaschrijver Cornelis Buddingh'.