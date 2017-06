Brandweer redt dronken man uit Schiedamse gracht

Foto: MediaTV

De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man gered die in de Nieuwe Haven van Schiedam terecht was gekomen.

De man was volgens een woordvoerder van de brandweer in beschonken toestand in het water gevallen. Duikers van de brandweer hebben de man vastgehouden totdat hij uit het water kon worden gehesen. Al die tijd bleef hij wel aanspreekbaar. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.