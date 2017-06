Roparunvirus heerst al 26 jaar

In Hamburg

Een eerdere editie in Parijs

De teams die dit jaar meedoen aan de Roparun zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Zaterdag is de start van de succesvolle estafetteloop.

TV-presentatrice Sylvie Meis geeft in Hamburg het startschot en atlete Nelli Cooman in Parijs. 321 teams van ieder acht lopers, aangevuld met fietsers, verzorgers, chauffeurs en anderen leggen meer dan 330 kilometer naar Rotterdam af. Op Tweede Pinksterdag is de finish op de Coolsingel.

De teams halen geld op voor ziekenhuizen en het verblijf van kankerpatiënten. Vorig jaar werd 5,4 miljoen euro ingezameld.

De Roparun bestaat al 26 jaar. Mensen die er aan meedoen hebben het over het Roparunvirus, zei een van hen vrijdagochtend op Radio Rijnmond:

''Het blijft elke keer weer leuk. Als je maandag op de Coolsingel bent en dinsdag ontwaakt, dan denk je: dit doe ik nooit meer. Maar woensdagochtend begint het alweer te kriebelen. Dat noemen ze het Roparunvirus.''