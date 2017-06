De brandweer heeft in Papendrecht meerdere huisdieren uit een flat gehaald, omdat er brand woedde bij de buren.

Het vuur woedde op de tweede verdieping van een flat aan de Hendrik Breitnerstraat. Daarbij kwam veel rook vrij.

De rook trok ook de woning in van de buren. Daar waren geen mensen thuis, maar er zaten wel dieren binnen.

Ook in de flatwoning waar de brand woedde was niemand thuis. De brand was snel geblust.