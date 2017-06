Studenten tennissen en feesten tijdens NSK in Rotterdam

NSK Tennis in Kralingen

Dit weekend vindt het Nederlands Studenten Kampioenschap Tennis plaats in Rotterdam. Gedurende 5 dagen nemen meer dan 400 studenten het op Tennispark Kralingen tegen elkaar op om te strijden om de nationale titels.



Het NSK is een jaarlijks terugkerend evenement dat in opdracht van Studentensport Nederland wordt georganiseerd door een aangewezen studenten-tennisvereniging uit een van de Nederlandse studentensteden. Dit jaar vindt het evenement dus plaats in Rotterdam.

Het evenement is minder prestigieus van aard dan de titel doet vermoeden; spelers van alle niveau’s kunnen meedoen om een gooi te doen naar de titel in hun eigen categorie. Maar om de tenniswedstrijden heen wordt er vooral veel gefeest, gedanst en gedronken.