VVD wil opheldering over bijstand in Rotterdam

De VVD in Rotterdam wil weten hoe het zit met het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond in de stad.

Donderdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er landelijk 747.000 mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Dat zijn er 15.000 meer dan een jaar eerder. De toename is vooral het gevolg van de instroom van Syrische vluchtelingen.

De VVD noemt het opmerkelijk dat het aantal ontvangers met een niet-westerse achtergrond is toegenomen, terwijl het aantal met een Nederlandse of westerse achtergrond juist is afgenomen.

De partij wil van burgemeester en wethouders weten of dit in Rotterdam ook het geval is en wat de gemeente kan doen om mensen weer aan het werk te krijgen.

Rotterdam telt zo'n 39.000 mensen in de bijstand, oftewel een op elke zestien inwoners.