Gezin voorlopig niet terug naar huis na derde brand

Foto: politie Foto: Jasper vd Heerik

Een gezin uit een flat in Papendrecht keert voorlopig niet terug naar huis. Vrijdagochtend vroeg was er voor de derde keer in een half jaar tijd brand in hun woning.

Of er sprake is van bedreigingen richting het gezin, kan verhuurder Woonkracht10 niet zeggen. "De recherche en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarom kan ik op sommige vragen nog geen antwoord geven, maar de veiligheid van onze bewoners staat voorop'', zegt manager wonen Roos Schreuder van Woonkracht10. "De bewoners van de getroffen flat kunnen door de brandschade niet naar huis. Maar ook als dat wel het geval is geweest, zou dat niet gebeurd zijn. Wij vinden het niet verstandig dat zij terug naar de woning gaan." Woonkracht10 stuurt vandaag nog een brief aan de bewoners van de flat. ''Daarin worden ze voorlopig geïnformeerd. Als het rechercheonderzoek is afgerond komt er ook een bewonersbijeenkomst", besluit Schreuder. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel haalde de brandweer meerdere huisdieren uit het huis van de buren.