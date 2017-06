Marokkaans protest in centrum Rotterdam

Marokkaanse Nederlanders voeren zondag in Rotterdam actie tegen misstanden in Noord-Marokko. Door het Comité Mohsen Fikri Nederland is rond het middaguur een demonstratie gepland op het Schouwburgplein.

In delen van Marokko is het al langer onrustig. Mensen uit het Rif-gebergte voelen zich achtergesteld ten opzichte van mensen uit de rest van het land. Ze eisen beter onderwijs en betere zorg. Ook is er veel corruptie en werkloosheid.

Sinds oktober lopen de spanningen in het gebied verder op. Toen was er een tragisch incident met visboer Mohsen Fikri van wie de handelswaar in beslag was genomen. Hij werd onder toeziend oog van agenten vermorzeld in een vuilniswagen.

Een van de leiders achter de recente protesten werd maandag gearresteerd. De Marokkaanse autoriteiten beschuldigen Nasser Zefzafi van een aanslag op de vrijheid van godsdienst.

Ze doelen op een protestactie tijdens een vrijdaggebed. Toen riep Zefzafi verwensingen onder meer in de richting van de imam die de gebedsdienst leidde.