Carbidschieten mag doorgaan in Rockanje

Foto: archief

Het jaarlijkse carbidschieten in Rockanje kan tijdens de jaarwisseling gewoon weer doorgaan. Er is een nieuwe plek gevonden. Voortaan is het knalfestijn niet meer in de natuur, maar aan de Naterseweg, wil de gemeente Westvoorne.

Het carbidschieten was de afgelopen jaren bij de Eerste Slag in de duinen. Maar natuurliefhebbers kwamen tegen de harde klappen in opstand. De provincie Zuid-Holland trok daarop de vergunning in.