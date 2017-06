Brand in gebouw Middelharnis

Foto: G. Mans

In het dak van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Middelharnis heeft vrijdag brand gewoed. Het gaat om een pand aan de Juliana van Stolberglaan in Middelharnis. De brandweer rukte rond 13.15 uur met veel materieel uit om uitbreiding van de brand te voorkomen. Vier blusvoertuigen en meerdere hoogwerkers werden ingezet.

De brandweer wist de brand rond halverwege de middag te blussen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.