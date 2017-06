Kunstgras Kasteel wordt verwijderd voor EK Vrouwen

Het Kasteel wordt klaargemaakt voor het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen. In het stadion van Sparta moet het kunstgrasveld worden verwijderd om plaats te maken voor een veld van natuurgras.

Het toernooi vindt plaats van 16 juli tot en met 6 augustus, waarbij Het Kasteel de gastheer is voor vier groepsduels en één kwartfinale. De Nederlandse spelen hierdoor in ieder geval één wedstrijd (tegen Denemarken) in Rotterdam.

Als het toernooi erop zit komt er mogelijk een nieuwe kunstgrasmat in het stadion op Spangen. Het verwijderde kunstgrasveld van afgelopen seizoen zal in dat geval een nieuw leven krijgen op Nieuw Terbregge, het trainingscomplex voor de jeugd van Sparta.