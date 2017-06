50 mensen belagen agenten in Rotterdam-West

Streetview

Een aantal agenten is donderdagavond belaagd in de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West. Politiemensen werden door een groep van vijftig omstanders bekogeld. Een van de relschoppers vernielde de ruit van een politieauto.

Surveillerende agenten zagen dat een groepje mannen een bromfietser lastig viel. Ze spraken iemand aan, die iets uit de rugzak van de bromfietser leek te pakken. Hij wilde zich niet legitimeren en verzette zich daarna hevig tegen zijn arrestatie. Ook kwamen er steeds meer mensen om de agenten heen staan. De belaagde agenten vroegen spoedassistentie om de orde te herstellen. Met politiehonden en agenten te paard lukte het de politie de groep uiteen te drijven. Daarna keerde de rust terug.