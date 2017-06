Lichte stijging aantal verkochte occasions

Het aantal tweedehands auto's dat in mei van eigenaar wisselde, ligt bijna 4 procent hoger dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dat blijkt uit vrijdag naar buiten gebrachte cijfers van VWE Automotive. In totaal werden er 155.708 occasions verkocht.

Bij autobedrijven werden 98.114 tweedehands auto's gekocht. Particulieren onderling verhandelden nog eens 57.594 occasions. Met 18.918 verkochte voertuigen was Volkswagen het meest populaire merk voor tweedehands auto's. Eerder deze week kwamen autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging ook met cijfers over de verkoop van nieuwe auto's. Die lagen in vergelijking met mei 2016 bijna 27 procent hoger. In absolute aantallen worden er echter veel meer tweedehands auto's verkocht. Er gingen vorige maand 36.484 auto's naar hun eerste eigenaar.