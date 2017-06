Half miljoen euro aan vervalste kleding ontdekt

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een enorme partij vervalste merkkleding ontdekt in een opslagruimte in Rotterdam. Opsporingsbeambten kwamen de partij op het spoor na een tip dat er kleding, schoenen en riemen werden verhandeld.

Donderdag vond een inval in het pand plaats. De dienst wil niet zeggen waar in Rotterdam dat precies was.

De FIOD trof een grote hal aan, drie opslagunits die waren ingericht als showroom en een kantoor. In de showrooms waren merkvervalste kleding en schoenen uitgestald van onder andere Philipp Plein, Nike, Valentino en Louis Vuitton.

In totaal zijn meer dan vierhonderd dozen in beslag genomen en direct vernietigd. Het gaat om ongeveer 50.000 stuks merkvervalste artikelen met een handelswaarde op de illegale markt van ruim een half miljoen euro.

Naast computers en administratie is ook een luxe auto in beslag genomen. Aanhoudingen worden niet uitgesloten.