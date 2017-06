Ruim half miljard euro winst voor NAM

De NAM heeft vorig jaar 526 miljoen euro winst geboekt op de gaswinning in Nederland. Het bedrijf maakte 469 miljoen daarvan over aan de beide aandeelhouders, Shell en ExxonMobil.

Het resultaat is na afdracht aan Nederlandse overheden, waar circa 3 miljard euro naartoe ging. Dat valt op te maken uit de jaarcijfers van het bedrijf. De omzet kwam uit op 3,5 miljard euro. Het is de eerste keer dat de NAM jaarcijfers publiceert, vanwege nieuwe Europese wetgeving. Het is niet duidelijk hoe de winst zich verhoudt tot die in eerdere jaren.

De NAM zette 495 miljoen euro opzij in een voorziening die vooral betrekking heeft op schadeherstel, versterking van gebouwen en compensatiemaatregelen wegens de aardbevingen in Groningen. Er is geen voorziening voor immateriële schade.

Volgens topman Gerald Schotman kan de NAM mogelijk hogere vergoedingen echter ook betalen. ,,Ons bedrijf is heel gezond en eventuele tegenvallers zijn goed op te vangen'', zegt hij in het Financieele Dagblad.