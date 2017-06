Reisbranche moet het hebben van 55-plussers

vakantie

De reisbranche moet het in toenemende mate hebben van 55-plussers. Het aantal vakanties dat die gestaag groeiende groep per jaar onderneemt, is in het afgelopen decennium met bijna een vijfde toegenomen. Bij jongere leeftijdsgroepen was juist sprake van een lichte afname.

Dat meldt NBTC-NIPO Research op basis van doorlopend onderzoek waar een representatieve steekproef van 6500 Nederlanders aan meewerkt. Bovendien zijn ruim 2000 senioren apart ondervraagd over hun voorkeuren. Waar senioren tien jaar terug nog goed waren voor een kwart van alle vakanties, is dat nu inmiddels een derde. Zij gaan niet alleen vaker op vakantie, maar geven ook meer geld uit. Gemiddeld 480 euro per reis, tegen een doorsnee bedrag van 440 euro voor alle Nederlanders. Dat komt ook doordat zij relatief vaak in hotels overnachten. Daarnaast blijven 55-plussers vaker in eigen land dan jongere vakantiegangers. De provincies Limburg, Gelderland en Drenthe zijn daarbij het populairst. Over de grens is Duitsland het meest bezochte vakantieland, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Wandelen en fietsen zijn de favoriete activiteiten. Senioren vinden mooie natuur dan ook belangrijker dan bijvoorbeeld de accommodatie of het prijsniveau. NBTC-NIPO gaat ervan uit dat het aantal seniorenvakanties de komende jaren sterk blijft toenemen. Voor de periode tot en met 2030 voorziet het onderzoeksbureau een groei met bijna een kwart. Met name 75-plussers gaan er naar verwachting vaker op uit.