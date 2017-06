Politie neemt manege, paarden en vuurwapens in beslag

De politie heeft een inval gedaan bij een manege aan de Schaardijk in Rotterdam. Er zijn zeven paarden in beslag genomen. Ook zijn de 61-jarige eigenaar en zijn 32-jarige dochter uit Capelle aan den IJssel gearresteerd.

Het duo wordt ervan verdacht dat ze hun manege hebben gefinancierd uit de opbrengsten van hennepteelt. De politie begon een onderzoek naar de manege nadat eind vorig jaar in het huis van de eigenaar een hennepkwekerij werd ontdekt.

Vuurwapens

Rechercheurs hebben onderzocht wat de man met de winst van de plantage deed. Ze kwamen uit bij de manege.

Afgelopen dinsdag deden ze een inval in het nieuwe stallencomplex en twee huizen. Naast de stallen en de paarden zijn zadels, een vorkheftruck, een luchtdrukwapen en dure gereedschappen in beslag genomen. In het huis van de eigenaar lagen nog twee vuurwapens.

Aapjes

De politie heeft ook enkele wilde dieren gevonden in het huis van de verdachte. Hoewel hij een vergunning had, leek de situatie van de twee cheeta's, wilde kat en aapjes schrijnend.

In het huis van de buren van de 61-jarige man werden nog 100 hennepplanten aangetroffen.



Rechter

De man hoort vandaag of hij langer blijft vastzitten. Zijn dochter is naar huis gestuurd, maar moet zich later voor de rechter verantwoorden.