Studenten testen mini-onderzeeër in Dordts zwembad

Studenten aan de TU Delft hebben vandaag een zelfgebouwde onderzeeër getest in het zwembad van Sportboulevard Dordrecht. Binnenkort reizen ze naar Amerika om mee te doen aan een wedstrijd.

"Ik moet zorgen dat alles werkt", vertelt Robin van der Sande. Hij is de piloot van de boot. "Mochten er nog verbeterpunten zijn, dan moeten we snel aan de slag."

De studenten doen mee aan de International Submarine Races in Washington. De boot wordt aangestuurd door vleugels, die worden aangedreven door de piloot. Een van de uitdagingen is onder meer om een snelle tijd neer te zetten.

"We komen nu helaas niet vooruit", vertelt race-captain Anouk Slockers. "Er is een probleempje met de aandrijving, maar daarom testen we ook. Laten we hopen dat het in Amerika allemaal goed gaat."

De studenten moeten dus nog flink aan de bak. Op 25 juni vindt de wedstrijd plaats in Washington.