Gudde bezig aan laatste maanden bij Feyenoord

Eric Gudde (62) stopt per 30 november 2017 als algemeen directeur van Feyenoord, zo heeft hij vrijdagmiddag bekend gemaakt aan de Raad van Commissarissen, het directieteam en het overige personeel van de club.

Gudde motiveert zijn besluit als volgt: "De voorbije weken heb ik, zoals vermoedelijk iedere Feyenoorder, op een roze wolk geleefd door het succes van het behalen van het kampioenschap. Het was een tijd van enorm genieten, maar voor mij ook een tijdsbestek om me af te vragen of ik na tien zware jaren nog voor een langere periode de tomeloze energie en drive heb die nodig zijn en die Feyenoord ook mag verwachten van haar algemeen directeur. Daar twijfelde ik over en als dat zo is dan is je vertrek aankondigen volgens mij het enig juiste om te doen."

President-commissaris Gerard Hoetmer geeft aan Gudde’s besluit te betreuren, maar ook goed te kunnen begrijpen. "Eric heeft onder meer met het team dat hij om zich heen formeerde, met alle collega’s en met partijen als de Vrienden van Feyenoord fantastisch werk geleverd. Onder zijn leiding werd Feyenoord van een club die op een haar na failliet was stapje voor stapje gezond gemaakt, zowel op financieel als op sportief gebied. Met uiteindelijk vorige maand het landskampioenschap als de kroon op het vele werk. Ik kan me goed voorstellen dat daarmee de cirkel voor hem rond is."