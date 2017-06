'Onderzoek naar verzuim bij Zadkine'

De gemeente Rotterdam start een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de aanwezigheidsregistratie van leerlingen op de opleiding logistiek van Zadkine. Dat heeft wethouder Hugo de Jonge aangekondigd.

De Jonge reageert daarmee op onderzoek door de NOS en RTV Rijnmond en raadsvragen van Leefbaar Rotterdam. Bij alle partijen meldde zich onlangs een klokkenluider. Die vertelde dat leraren ruimschoots omgingen met de verzuimregeling. Soms waren halve klassen afwezig, terwijl de hele klas als aanwezig stond geregistreerd.

''Leraren die daar aan meewerken, dat kan niet'', zegt wethouder De Jonge. ''Daarom ben ik dit onderzoek gestart.''

Schokkend

Leefbaar-raadslid Ronald Buijt stelde vrijdag vragen over de gebeurtenissen op Zadkine aan het Rotterdams college. Hij is teleurgesteld: ''Dit is de bijl aan de wortel van het vertrouwen in het onderwijs. Dit is schokkend.''

Wethouder De Jonge noemt de tentamenfraude zorgelijk, maar ingrijpen op die onregelmatigheden kan hij niet. Die rol is vooral weggelegd voor de Onderwijsinspectie. Die toezichthouder zegt alle vertrouwen te hebben in de aanpak van Zadkine.

''Wij zien vooralsnog geen reden om in te grijpen. Zadkine heeft ons direct geïnformeerd toen dit bekend werd. De opleiding heeft niets toegedekt. Daarnaast heeft men zelf adequaat gehandeld met een aantal maatregelen'', aldus een woordvoerder.

Minister Bussemaker zegt in een reactie: ''Dit is een ernstige zaak die tot op de bodem moet worden uitgezocht. Het is goed dat er is opgetreden. Laat dit een waarschuwing zijn.''

Stappen

De Onderwijsinspectie gaat op haar beurt niet over het verzuim, maar volgt de ontwikkelingen wel. ''Als wethouder De Jonge een onderzoek start, dan wachten wij af. Wij zullen pas stappen ondernemen als de uitkomsten van het Rotterdams onderzoek daar reden toe geeft.''

Kamervragen



Kamerlid Peter Kwint is even verbaasd. De in Bleskensgraaf opgegroeide SP'er heeft aangekondigd dinsdag mondelingen Kamervragen te stellen.