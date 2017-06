Boëtius vertrekt bij Genk

Jean-Paul Boëtius bij zijn presentatie in 2015

Jean-Paul Boëtius en KRC Genk gaan uit elkaar. De optie tot koop in het contract van de aanvaller wordt niet gelicht. Afgelopen winter huurde Genk Boëtius van het Zwitserse FC Basel.

Rotterdammer Boëtius speelde zeventien wedstrijden voor de verliezend Belgische bekerfinalist. Daarin scoorde hij vier keer.

FC Basel betaalde in de zomer van 2015 2,5 miljoen euro aan Feyenoord voor de buitenspeler. Boëtius tekende een contract tot 2019. De aanvaller was in Rotterdam op een zijspoor beland. Voor Feyenoord speelde Boëtius 82 wedstrijden, waarin hij negentien keer het net vond.