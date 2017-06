'Eén verkeerd sneetje en de patiënt zal nooit meer hetzelfde zijn'

Hersenoperatie

Wat als je te horen krijgt dat je een hersentumor hebt? En zul je na een operatie nog dezelfde persoon zijn? De Rotterdamse filmmaker Jan Louter heeft een jaar lang twee hersenchirurgen van het Erasmus MC op de huid gezeten en volgt drie patiënten die worstelen met zichzelf, hun geliefden en de kolder in hun kop.Het resulteerde in de beklemmende documentaire Hersenleed die maandag wordt uitgezonden. Een van de patiënten is Mariska Jazvin uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zij kreeg te horen dat zij een kwaadaardige hersentumor heeft. Een harde boodschap, waar ze bewust de camera bij wilde hebben.

Jazvin: "Ik wil dat er meer aandacht komt voor hersentumoren. Mensen zien mij en denken dat ik voor altijd zal leven, maar ik heb een tijdbom in mijn hoofd en dat is frustrerend".



Iedereen kan een hersentumor krijgen. En de één heeft 'geluk'. Bij de ander durven artsen de risico's van een operatie niet aan. De documentaire laat ook de mensen achter de chirurgen zien. Zij staan voor de onvoorstelbare zware taak om te opereren in het orgaan dat misschien wel het dichtste het zijn van de mens komt: het brein. Eén verkeerd sneetje en iemand kan veranderen in een totaal ander persoon of zal niet meer kunnen praten. Of liefhebben. Of genieten van klassieke muziek. Hersenleed wordt maandag 5 juni uitgezonden op NPO2 om 20.25 uur.