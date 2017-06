Zadkine: 'Soms zitten er maar drie leerlingen in de klas'

Leeg lokaal Zadkine

"Het is een drama, man. Soms heb je leerkrachten die niet aanwezig zijn. En vanmorgen zaten we met drie leerlingen in de klas, Dat zouden er zeker twintig moeten zijn." Veel leerlingen van ROC Zadkine in Rotterdam-Alexander zijn niet op de hoogte van de fraude die op de school zou zijn gepleegd.

Ze weten ook niet dat twee docenten en een teamleider van de opleiding logistiek zijn geschorst, omdat ze er van worden verdacht leerlingen te hebben geholpen bij hun officiële tentamens. Sommigen doen anoniem hun verhaal, zoals een aantal leerlingen uit de bewuste tentamenklas. "Ook van ons zijn een of meer tentamens afgekeurd, maar we weten niet waarom. Wij hebben echt niet gefraudeerd." Verder beklagen de leerlingen zich over de hoge mate van uitval van leerkrachten. "Dan sta je hier 's morgens vroeg weer voor niets." Twee jongens uit het eerste en dus voorlaatste jaar van de tweejarige opleiding logistiek zijn stellig. "Te veel leerkrachten, maar ook te veel leerlingen zijn afwezig. Soms zijn er maar drie of vier leerlingen in de klas, terwijl dat er twintig of meer zouden moeten zijn. Veel leerlingen zijn totaal niet gemotiveerd. Is het vandaag lekker weer? Dan blijven ze gewoon thuis." Dat het er op lijkt dat het juist die niet-gemotiveerde leerlingen zijn die nu door middel van fraude een beter cijfer voor hun tentamens hebben gehaald, vinden de twee jongens 'kut, echt kut'. "Dat betekent dat leerlingen die wel hun best hebben gedaan, nu worden benadeeld. Ik wil hier echt mijn diploma halen, heb ook goede cijfers. Maar door die fraude wordt de school gesloopt. Nee man, dat wil ik niet." De gemeente Rotterdam gaat onderzoek doen naar de onregelmatigheden rond de aanwezigheidsregistratie van de leerlingen.