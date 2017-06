Soundcheck dancefeest zorgt voor geluidsoverlast

Omwonenden van Ahoy in Rotterdam hebben vrijdagmiddag last gehad van een flinke bak herrie. Er was een soundcheck voor het dance-event The Flying Dutch dat zaterdag wordt gehouden.

In totaal klaagden 21 mensen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het dance event wordt zaterdag buiten gehouden van 12.00 uur tot 23.00 uur. De milieudienst houdt permanent het geluid in de gaten. Bij overschrijding van de normen moet de organisator van het dancefeest het volume terugschroeven.