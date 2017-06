Kunstenaar zoekt plek voor nieuw Rotterdams havenkunstwerk

Tymon Ferenc de Laat van MeLikePainting werkt aan zijn sculptuur 'More than meets the eye'.

Rotterdam heeft een nieuw havenkunstwerk genaamd 'More than meets the eye'. Kunstenaar Tymon Ferenc de Laat roept het publiek op een geschikte plek te kiezen voor de sculptuur.

"Van veel mensen hoor ik dat mijn containerschip de kern van Rotterdam pakt", vertelt de Laat alias MeLikePainting.

Voor de kunstenaar zelf staat het werk voor de samenkomst van het oude en nieuwe Rotterdam en de groei die de stad de laatste tijd 'nogal explosief' doormaakt.

Tijdsdocument

De Laat: "Ik hoop dat het beeld als een tijdsdocument gaat dienen en dat als we over vijftig of honderd jaar terugkijken kunnen zeggen dat dit de fase was waarin we zaten."

Het prototype van 'More than meets the eye' staat in Galerie Sober aan de Zaagmolendrift, maar verhuist deze zomer naar Singapore. "Daar ken ik een Rotterdamse ondernemer die me gaat helpen het vier meter hoge beeld te realiseren."

Project van tien sculpturen

De Rotterdamse kunstenaar wil dat het project uit tien beelden gaat bestaan. "Eentje die in Rotterdam komt te staan en negen op de meest havengerelateerde plekken van de wereld zoals Shanghai en Hamburg, eigenlijk de grootste partners van onze havenstad."

Voor de Rotterdamse versie zoekt De Laat nog investeerders. Hij is de gemeente en het bedrijfsleven 'aan het aftasten'.

Instagram

Reacties voor een geschikte locatie kan je achterlaten op de Instagram van MeLikePainting.