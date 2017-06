Wijkagent vangt rattenslang 'met gevaar voor eigen leven'

"Geen tuinslang, maar een rattenslang", twitterde een wijkagent uit Dordrecht vrijdagavond nadat hij een slang uit een schuur aan het Houthavenplein had gehaald.

De agent heeft het dier 'met gevaar voor eigen leven' gevangen. De slang is overgedragen aan de dierenambulance.

De rattenslang, of korenslang, kan worden gehouden als huisdier. De slang staat bekend als een beweeglijk en nieuwsgierig reptiel dat goed is in ontsnappen.