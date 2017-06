Rotterdamse klanken op 'Rotterdamse' parkbrug in hartje Seoul

Muzikanten Philharmonisch Orkest spelen in Seoul

Zuid-Koreanen keken raar op toen drie trombonisten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest hun instrument vrijdag ineens tevoorschijn toverden in het centrum van Seoul. Ze gaven een pop-up concert op een viaduct met een Rotterdams tintje.

Het orkest is de komende twee weken op tournee in Azië. Zaterdag en zondag worden de eerste twee concerten gegeven in Seoul. Daarna volgen Shanghai, Peking en Jakarta.

Parkbrug

De parkbrug 'Seoullo' is een viaduct dat in de jaren '70 werd gebouwd voor het autoverkeer. Omdat de constructie niet sterk genoeg was, werd de bouw stil gelegd.

Het stadsbestuur van de Zuid-Koreaanse hoofdstad besloot de één kilometer lange brug om te toveren tot een park voor voetgangers.

Winny Maas

Het ontwerp van de brug komt van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV van de bekende Winny Maas. Hij ontwierp onder meer de Markthal in Rotterdam.

Seoullo werd twee weken geleden officieel geopend. De parkbrug maakt de oversteek over een brede weg met veel verkeer en een spoorlijn mogelijk.

Druk

"Het moet het oostelijke en westelijke deel van de stad met elkaar verbinden", zegt Kyo Suk Lee van MVRDV.

Volgens Lee is het groene viaduct nu al een groot succes. Er zijn zelfs zorgen dat het er snel te druk wordt. Seoul is een dichtbevolkte stad met zo'n tien miljoen inwoners.

Rotterdams

Het bezoek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest aan Seoul was voor de Nederlandse ambassade reden genoeg om de parkbrug nog wat 'Rotterdamser' te maken. Drie trombonisten van het orkest speelden er een half uur muziek.

Benieuwd naar de tournee van het Rotterdams Philharmonisch Orkest? Verslaggever Justus Cooiman reist met de musici mee. Volg zijn dagelijks videoblogs hier.