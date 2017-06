Rotterdam mag thuisonderwijs controleren

De gemeente Rotterdam mag toezicht houden op kinderen die niet naar school gaan, maar thuisonderwijs ontvangen. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald.

De rechtszaak werd aangespannen door drie ouders die hun kinderen thuis lesgeven. Zij willen de gemeente geen inzage geven in de manier waarop zij dat doen.

Kinderbescherming

Volgens de rechter mag de gemeente daar wel om vragen. Als ouders een gesprek met de gemeente weigeren, wordt de Kinderbescherming ingezet.

Ouders mogen hun kinderen thuisonderwijs geven als ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging.

Strengere regels

De gemeente Rotterdam heeft in 2015 de regels aangescherpt, omdat er een stijging was van het aantal aanvragen voor thuisonderwijs. Sindsdien is het aantal gezinnen dat thuis lesgeeft gedaald van 39 naar 26.

Wethouder Hugo de Jonge schrijft aan de gemeenteraad dat hij doorgaat met het aangescherpte beleid. "Het recht van kinderen om veilig, kansrijk en gezond op te groeien prevaleert wat ons betreft en het recht op onderwijs hoort daarbij."

Pilot

De wethouder laat ook weten dat het Ministerie van Onderwijs werkt aan een wet om de vrijstelling voor ouders, die geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging, af te schaffen.

Thuisonderwijs mag dan alleen nog onder strikte voorwaarden. De gemeente Rotterdam is met het ministerie in gesprek over een rol als pilotgemeente om de nieuwe wet te testen.