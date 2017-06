Een motorrijder uit Bleskensgraaf is vrijdagavond gewond geraakt op de N214 bij Noordeloos ter hoogte van de afslag naar Ameide.

Het slachtoffer was tegen een auto gebotst en klaagde over pijn in zijn nek. De motorrijder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat de man uit Bleskensgraaf niet had gezien dat de auto op de N214 afsloeg.