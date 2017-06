Medewerkers Holland Casino leggen werk neer

Wie vrijdagavond de jackpot hoopt de winnen, kan niet terecht bij Holland Casino. Bij alle dertien vestigingen van het staatsgokbedrijf wordt vanaf 22.00 uur het werk stilgelegd. Ook de vestiging in het Rotterdamse Central Plaza is dicht.

De werknemers van Holland Casino strijden voor een betere cao. De actie loopt tot het einde van de dienst.

Meer zekerheid

Er was eerder al gedreigd met een landelijke staking. Holland Casino ligt al weken overhoop met de bonden, die een betere cao eisen dan het bedrijf bereid is te bieden.

Het personeel wil vooral meer zekerheid, nu Holland Casino wordt geprivatiseerd. Gevreesd wordt dat dit gepaard gaat met nieuwe bezuinigingen.

Onbegrijpelijk

Het kwam sinds half april al meerdere malen tot stakingen, maar niet eerder werden alle casino's daar tegelijk door getroffen.

FNV-bestuurder Bob Bolte noemt het onbegrijpelijk dat Holland Casino niet over de brug wil komen. "Ze hebben genoeg geld, dus wat we vragen is zeer betaalbaar. Maar we laten nu zien dat we niet alleen dreigen maar ook uitvoeren. We blijven wel bereid tot overleg.''

Het is nog niet duidelijk of dit weekeinde nog meer acties op stapel staan.

Fair eindbod

Eerder op de dag liet Holland Casino al weten dat afgelopen week een 'fair eindbod' was neergelegd en dat nieuwe stakingen niet zullen leiden tot een nieuw bod.

Volgens een woordvoerder is het moeilijk in te schatten welke gevolgen de staking voor de verschillende vestigingen zal hebben. Daar wordt op dit moment naar gekeken en sluitingen zijn mogelijk.

Het staatsgokbedrijf vindt dat de gasten worden gedupeerd door de acties en verontschuldigt zich daarvoor.