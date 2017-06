Gemeente Rotterdam investeert in kunstgrasvelden

De gemeente Rotterdam steekt ruim 7 miljoen euro in nieuwe kunstgrasvelden. Met het geld worden velden met rubberkorrels gemaakt van autobanden vervangen.

Over het rubbergranulaat in kunstgras is afgelopen jaar veel ophef ontstaan, omdat de korrels mogelijk kankerverwekkend zijn. De velden die nu worden aangelegd krijgen korrels die van een ander soort rubber zijn gemaakt.

De nieuwe korrels zijn zogenaamde 'TPE korrels', een alternatief dat voldoet aan de Europese consumentengebruikersnorm. De korrels zijn ook te recyclen.

Vervangen

De gemeente gaat ook negen natuurgrasvelden die zijn versterkt met kunstgras vervangen door een volledige kunstgrasmat.

Op de negen velden spelen voetbalvereniging XerxesDZB, sportvereniging H.O.V./D.J.S.C.R., voetbalvereniging Alexandia'66, VV Pernis, LMO de Zwervers en Excelsior.

Van twee hockeyvelden van Leonidas, een veld bij Victoria en een veld van Excelsior wordt alleen de toplaag van het kunstgras vervangen.

Huur

De gemeente denkt dat de investeringen worden terugverdiend door de huur die sportverenigingen betalen.