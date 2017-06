Amsterdammers opgepakt voor stelen DJ-apparatuur in Rotterdam

De politie hoopt met de aanhouding van drie Amsterdammers een reeks diefstallen van dj-apparatuur te hebben opgelost. De drie zouden op klaarlichte dag hebben toegeslagen in Rotterdam, Delft en Amsterdam. De politie viel vorige maand tegelijk twee huizen in Rotterdam en Amsterdam binnen. In Rotterdam werd een 26-jarige Amsterdammer aangehouden en in Amsterdam een 34-jarige hoofdstedeling.

De derde verdachte, een 38-jarige man uit Amsterdam, bleek al vast te zitten voor een vergelijkbare diefstal.



De zaak kwam aan het rollen toen de Rotterdamse politie onderzoek ging doen naar vier diefstallen van muziekapparatuur uit horecagelegenheden.



De werkwijze van de daders in de drie steden kwam sterk overeen. Ze sloegen overdag toe tijdens de openingstijden van de horecazaken. Tijdens het onderzoek konden de verdachten worden gelinkt aan nog twee vergelijkbare diefstallen. De mannen zijn voor de rechter-commissaris verschenen en zitten nog vast.