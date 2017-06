Roparun van start in Parijs en Hamburg

Ruim 320 team maken zich op voor de start van de Roparun. Het startsein voor de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam en Hamburg naar Rotterdam wordt zaterdag in Parijs rond 11.30 uur gegeven. De teams arriveren maandag tussen 11.00 en 19.00 uur in Rotterdam. Daar worden ze feestelijk binnengehaald op de Coolsingel.

In Hamburg geeft presentatrice Sylvie Meis het startsein. Oud-atlete en Rotterdamse Nelli Cooman doet dat in Parijs. De teams van 8 lopers leggen 527 kilometer af in 3 dagen. Tussen Hamburg en Rotterdam is de afstand 40 kilometer langer. De voortgang van de teams kan live worden gevolgd.

Doneren voor kankerpatiënten

De teams halen geld op voor ziekenhuizen en het verblijf van kankerpatiënten. Vorig jaar werd 5,4 miljoen euro ingezameld. Bij de start van de Roparun is dit jaar 2.270.000 euro toegezegd aan de teams en de organisatie van de Roparun. Via de site Roparun.nl kan de komende dagen volop gedoneerd worden. Vorig jaar was de eindstand ruim 5,4 miljoen euro.

Roparunvirus

De Roparun bestaat al 26 jaar. Mensen die er aan meedoen hebben het over het Roparunvirus, zei een van hen vrijdagochtend op Radio Rijnmond:

''Het blijft elke keer weer leuk. Als je maandag op de Coolsingel bent en dinsdag ontwaakt, dan denk je: dit doe ik nooit meer. Maar woensdagochtend begint het alweer te kriebelen. Dat noemen ze het Roparunvirus.''

De Roparun op Twitter