Rotterdamse zanger ziekenhuis in geslagen

Foto: archief

Een bekende Rotterdamse hiphop-zanger is vrijdagavond in het centrum van de stad zwaar mishandeld. Het slachtoffer ligt met nekletsel in het ziekenhuis.

De 27-jarige man was met een vriend in de Biergarten toen hij besloot nog iets op te gaan halen in zijn werkruimte in het Schieblock. Terugkerend naar het Hofplein kreeg hij rond middernacht ruzie met een vrouw en een paar mannen bij de tunnel onder het spoor. De mannen haalden flink uit. Door de klappen verloor de Rotterdammer korte tijd het bewustzijn. Zijn mishandelaars namen daarna de benen. Toen de zanger weer bijkwam, wist hij naar het Hofplein te lopen en daar alarm te slaan. Hij is daarna naar het Erasmus MC gebracht. Volgens zijn vader heeft hij een gebroken zesde nekwervel. Chirurgen besluiten zaterdag of hij geopereerd moet worden. De politie onderzoekt de mishandeling. Een woordvoerder laat weten dat het slachtoffer zich vlak na de mishandeling weinig kon herinneren. De recherche bekijkt nu of er camerabeelden zijn van de mishandeling. Ook worden getuigen opgeroepen om zich te melden bij de politie.