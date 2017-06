Tiener gewond bij steekpartij in Gorinchem

In Gorinchem is zaterdag een 17-jarige Dordtenaar zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Niemand is nog aangehouden.

De man werd rond kwart voor elf neergestoken tijdens een vechtpartij in de Chirurgijnstraat. Hij werd geraakt in zijn bovenlichaam en is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Een woordvoerder van de politie kon nog niets zeggen over de achtergrond van de steekpartij. Het onderzoek is nog in volle gang. Mogelijk was de aanleiding voor de steekpartij een conflict in de relationele sfeer.