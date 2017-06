DJ Hardwell op The Flying Dutch-festival

"Het is als thuiskomen. Ik had er echt zin in." De wereldberoemde dj Hardwell was zaterdag een van de grote publiekstrekkers op het Flying Dutch festival bij Rotterdam Ahoy. RTV Rijnmond sprak exclusief met hem.

De 29-jarige Hardwell, of liever Robert van de Corput, trad veel op in clubs in de Maasstad voor zijn grote doorbraak in de internationale muziekscene. Vanuit Breda is Rotterdam de eerste stad waar de grenzen naar worden verlegd.

De Bredanaar Hardwell is een van de vele bekende dj's die optreden in Ahoy. Ook Nicky Romero, Don Diablo en Rotterdammer Oliver Heldens zijn er bij. Spijkenisser Afrojack is zaterdag om 22.00 uur de hekkensluiter in Rotterdam.

Het dancefeest The Flying Dutch wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Het festival is zaterdag rond 12.00 uur gelijktijdig begonnen in drie steden: Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. De artiesten vliegen net als tijdens het Bevrijdingsfestival van stad naar stad voor een optreden.

The Flying Dutch is in het leven geroepen door producer en songwriter John Ewbank. Hij wil met het festival de Nederlandse dj's bij elkaar brengen die de hele wereld af vliegen voor optredens. Volgens hem is Nederland internationaal leading in dj-talent 'en daar mag ons land trots op zijn, zei hij in een interview'.