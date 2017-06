Nieuwe dichtregel voor Rotterdamse vuilniswagen

"Weet je nog hoe je eruit zag en vooral hoe anders de wereld" is de winnende dichtregel van de dichtwedstrijd 'Jouw dichtregel op een vuilniswagen'. De tekst van Anne van Winkelhof prijkt vanaf zaterdag op een gloednieuwe vuilniswagen van Stadsbeheer Rotterdam.

De wedstrijd was uitgeschreven door de gemeente Rotterdam, Poetry International en 010 Says It All. Er waren ruim 550 inzendingen. Die varieerden van ‘Verbeter de wereld, begin bij je schoonmoeder’ tot ‘Was ik maar een stilte-coupe’.

De jury, met daarin onder anderen stadsdichter Derek Otte, koos voor de regel van Anne van Winkelhof vanwege de actualiteit. Het is een zeer gevoelige regel, vindt de jury, "die perfect past bij de huidige tijd waarin de wereld om ons heen in hoog tempo verandert."

De veeg- en vuilniswagens van de gemeente Rotterdam worden sinds 1988 voorzien van dichtregels van over de hele wereld.