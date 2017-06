Excelsior '20 winnaar in cricketderby

Cricket

De cricketderby in de topklasse tussen Excelsior '20 en Punjab is zaterdag geëindigd in een Schiedamse overwinning. Excelsior '20 behaalden 189 runs (all out) tegenover 124 runs (all out) bij Punjab.

Excelsior '20 blijft bovenaan staan met twaalf punten uit zes wedstrijden. Punjab is met hetzelfde aantal gespeelde duels terug te vinden in de middenmoot met zes punten. VOC was te sterk voor ACC. De Rotterdamse cricketclub haalde 194 runs (5 out) binnen, terwijl ACC 192 runs (8 out) had. VOC staat in de middenmoot met zes punten. Hermes DVS kon wederom niet winnen. Deze keer was HBS te sterk voor de Schiedammers. Hermes DVS pakte 109 runs (all out), terwijl de Hagenezen 110 runs (4 out) behaalden. Na zes wedstrijden staat Hermes DVS puntloos onderaan.