Vrouw die hand in hand liep met vriendin afgetuigd in Rotterdam

Schouwburgplein Rotterdam

Een vrouw van 18 die met haar vriendin naar de bioscoop was geweest, is op het Schouwburgplein in Rotterdam in elkaar geslagen. De mishandeling gebeurde dinsdag aan het begin van de avond, zo maakte de politie zaterdag bekend.

Een meisje van zo'n 15 jaar oud zag de twee vrouwen hand in hand lopen en zei daar wat van. Daarna ging ze één van de vrouwen te lijf. Ze sloeg met haar vuisten tegen het gezicht en buik van het slachtoffer. Andere meisjes riepen er een jongen bij die ongeveer 12 jaar oud was, en die trapte de vrouw nog tegen de schouder. Het slachtoffer liep blauwe plekken en kneuzingen op. De politie zegt dat de daders een getinte huidskleur hadden.