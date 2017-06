Mannen bedreigen vrouwen met hamer in Gorinchem

De politie heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden die in Gorinchem twee vrouwen zouden hebben bedreigd met een hamer. De mannen hadden op de Koningin Wilhelminalaan ruzie gekregen met de vrouwen.

De mannen zouden daarop een hamer te voorschijn hebben gehaald. De vrouwen brachten zich in veiligheid door een nabijgelegen winkel in te vluchten.

Toen de politie aankwam, waren de mannen al weg. Ze konden op de snelweg A27 aan de kant worden gezet. Ze hadden een hamer bij zich. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd in de Haarwijk in Gorinchem.