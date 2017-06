Hasselbaink vervolgt loopbaan in Israël

Nigel Hasselbaink voetbalt de komende jaren in de Israelische competitie. De 26-jarige aanvaller verlaat Excelsior, waar hij een aflopend contract had, voor Kiryat Shoma.

Hasselbaink heeft in Israël een contract voor drie jaar getekend. In de slotfase van de afgelopen competitie liet de (vleugel)spits al weten dat hij niet van plan was om een nieuw contract in Kralingen te tekenen.

Het is niet het eerste buitenlandse avontuur voor Hasselbaink, die eerder ook actief was in Schotland en Griekenland.