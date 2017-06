Jongetje vliegt in brand in Nieuw-Lekkerland

Traumahelikopter (archief)

Een kleuter is in Nieuw-Lekkerland in brand gevlogen nadat iemand bij een tuin fakkel een steekvlam had veroorzaakt. Het slachtoffertje liep daarbij ernstige brandwonden op.

Het 5-jarig jongetje was volgens Alblasserdamsnieuws.nl zaterdagavond op een verjaardagsfeest aan de Marslaan. Iemand was bezig met alcohol bij een brandende fakkel. Vermoedelijk vloog de fles in de brand, waarop een meterslange steekvlam ontstond. Iemand die in de buurt was is nog met de brandende jongen in een sloot gesprongen. Ambulances en een traumahelikopter hebben eerste hulp verleend, waarna het jongetje naar het ziekenhuis is gebracht.